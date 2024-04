Chile protesta contra Venezuela por negar existência de facção

MILÃO, 11 ABR (ANSA) - Em uma nova fase da escalada de tensões entre Santiago e Caracas, o presidente do Chile, Gabriel Boric, convocou nesta quinta-feira (11) seu embaixador na Venezuela, Jaime Gazmuri, de volta ao país para consultas.

O gesto é um protesto após declarações do chanceler venezuelano, Yván Gil, que negou a existência de uma organização criminosa internacional conhecida como "Tren de Aragua", apontada como a maior e mais poderosa da Venezuela e que mantém uma aliança com o Primeiro Comando da Capital (PCC), do Brasil.

Boric afirmou que as falas do chefe da diplomacia venezuelana "não só demonstram uma falta de compromisso com a cooperação internacional necessária em matéria de segurança, como também uma negativa em abordar de maneira efetiva os problemas transnacionais do crime organizado": "A negação não serve e não é tolerável".