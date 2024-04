Embaixador vê 'ótimas perspectivas' a empresas italianas no RS

CAXIAS DO SUL, 11 ABR (ANSA) - O embaixador da Itália no Brasil, Alessandro Cortese, encontrou em Caxias do Sul uma importante realidade econômica do Brasil e encerrou na cidade da Serra Gaúcha sua visita de três dias ao Rio Grande do Sul.

Acompanhado pelo cônsul-geral da Itália em Porto Alegre, Valerio Caruso, e pelo cônsul honorário no município, Gelson Castellan, Cortese participou do encontro "Business Itália-Brasil: Oportunidades e Desafios", organizado pelo Grupo de Líderes Empresariais Lide na CIC Caxias.

Para o embaixador, o momento é auspicioso para ampliar as relações comerciais entre os países. "Os 150 anos da imigração italiana já são um grande motivo de fortalecimento das relações.