Escavação em Pompeia revela salão com imagens da Guerra de Troia

Além de Helena e Páris, cujo amor foi o estopim para o conflito mais famoso da mitologia grega, as paredes do salão retratam Cassandra, filha de Príamo, rei de Troia, ao lado do deus Apolo.

Na mitologia grega, Cassandra era conhecida pelo dom da previsão e pelo terrível destino que a impede de mudar o futuro.

Apesar de sua capacidade de ver além do presente, ninguém acredita em suas palavras devido a uma maldição de Apolo, o que a impossibilita de evitar os trágicos acontecimentos da Guerra de Troia.

As escavações no local inserem-se em um amplo projeto para garantir a segurança do vasto patrimônio de Pompeia, que conta com mais de 13 mil ambientes em 1.070 unidades habitacionais, além de espaços públicos e sacros.

"Pompeia é verdadeiramente um baú de tesouros que nunca deixa de nos surpreender e de nos causar espanto. Cada vez que escavamos, encontramos algo belo e significativo", disse o ministro da Cultura da Itália, Gennaro Sangiuliano.

Segundo o diretor do Parque Arqueológico de Pompeia, Gabriel Zuchtriegel, o novo salão revelado era usado para banquetes após o anoitecer, e os casais mitológicos serviam de ponto de partida para falar do passado e da vida, de amores e relações entre indivíduos, mas também de destino.