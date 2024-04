Eurocâmara pede inclusão de aborto a direitos fundamentais da UE

BRUXELAS, 11 ABR (ANSA) - O Parlamento Europeu aprovou nesta quinta-feira (11) uma resolução que pede que o direito ao aborto seja adicionado à Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia (UE). A proposta recebeu 336 votos a favor, 163 contra e 39 abstenções.

O texto prevê que o artigo 3º do documento inclua que "todas as pessoas têm o direito à autonomia sobre o corpo, o acesso gratuito, informado, pleno e universal à saúde e aos direitos sexuais e reprodutivos, e a todos os serviços de saúde conexos, sem discriminação, incluindo no acesso ao aborto seguro e legal".

A decisão, porém, é simbólica, já que a resolução não tem poder vinculante. Para a inclusão, a recomendação teria que ser aprovada por unanimidade no Conselho Europeu, o que não deve ocorrer, já que o direito não é amplamente concedido em diversos países do bloco.