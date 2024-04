F1: Fernando Alonso renova com Aston Martin e encerra rumores

O anúncio de Alonso lembra o feito pelo ex-jogador de basquete Michael Jordan em 1995, quando decidiu voltar ao esporte depois de 18 meses atuando no baseball. A simples declaração do antigo astro da NBA dizia: "Estou de volta", enquanto a do piloto afirma: "Estou aqui para ficar".

Aos 42 anos, Alonso está em sua 21ª temporada na F1 e é o piloto mais experiente entre os titulares do grid de 2024. No ano passado, o espanhol conquistou quase 74% dos pontos da Aston Martin. (ANSA).

