Itália abre G7 dos Transportes com destaque para Ucrânia

MILÃO, 11 ABR (ANSA) - Começou nesta quinta-feira (11) a reunião ministerial dos Transportes do G7, em Milão, na Itália, que ocupa a presidência de turno do grupo das sete nações mais industrializadas do mundo.

O fórum é presidido pelo vice-premiê e ministro da Infraestrutura e Transportes da Itália, Matteo Salvini, com a participação de seus homólogos dos Estados Unidos, Japão, Alemanha, Reino Unido, França e Canadá.

Também participam a comissária da União Europeia para os Transportes, Adina Valean; o secretário-geral do International Transport Forum, Young Tae Kim; e o ministro da Infraestrutura da Ucrânia, Oleksandr Kubrakov.