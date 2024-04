Itália ganha exposição em homenagem a Ayrton Senna

A mostra, distribuída em um espaço de 1,5 mil metros quadrados com uma arquitetura que brinca entre metais e vidros para contar a história de Senna, exibirá 253 objetos ligados ao ex-piloto.

Entre os itens há trajes e capacetes do piloto até os carros que ele dirigiu ao longo de sua carreira, começando no kart e passando pela McLaren Honda MP4/4 de 1988.

De acordo com Camerana, foi levada "para a exposição a vontade de dar uma interpretação que vai além do aspecto desportivo e humano, tem um profundo impacto cultural porque merece".

"A sua trágica morte o projetou na dimensão de uma estrela, uma das maiores figuras do século passado", acrescentou o presidente do museu italiano.

Na exposição, porém, não haverá apenas um retrato do "beatificado" Senna, "mas também do perfil humano, do homem com sofrimento no rosto", explicou o curador Carlo Cavicchi.

Paralelamente, o piloto brasileiro também será homenageado com a exibição no pátio da Embaixada do Brasil em Roma da McLaren Honda MP4/4, modelo pilotado por Senna em seu primeiro título mundial na temporada de Fórmula 1 de 1988, no circuito de Suzuka, no Japão.