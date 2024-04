Magnata é condenada à morte no Vietnã por fraude de R$ 136 bi

PEQUIM, 12 ABR (ANSA) - Por Antonio Fatiguso - A vergonha do maior escândalo financeiro do Vietnã comunista, traído pela alma capitalista do boom econômico, será "lavada" pela mais "exemplar" das sanções: a pena de morte.

Truong My Lan, a presidente do poderoso grupo imobiliário Van Thinh Phat, foi considerada culpada de ter orquestrado uma megafraude de 25 bilhões de euros (R$ 136 bi) através de uma longa série de crimes, que vão de apropriação indébita a corrupção, passando por violação de regras bancárias, ao fim de um "processo-show" na Cidade de Ho Chi Minh, que catalisou a atenção do país inteiro.

Um castelo de acontecimentos, reconstruídos através de documentos que ocupam 104 caixas pesando ao todo quatro toneladas, e 2.770 pessoas convocadas como testemunhas, que "erodiram a confiança das pessoas na liderança do Partido Comunista e do Estado", como expôs hoje (11) a sentença, para a qual os advogados da equipe e defesa terão 15 dias para apelar e tentar comutar a pena em prisão perpétua.