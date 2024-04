Meloni e líder do Conselho Europeu discutem migração em Roma

A reforma do Pacto de Migração e Asilo da UE aprovada ontem prevê, entre outras coisas, um mecanismo de "solidariedade obrigatória" entre os Estados-membros.

Em entrevista coletiva no final da reunião, Michel destacou que, juntamente com a Itália, Bruxelas está "a trabalhar com países terceiros de origem e de trânsito" para tentar conter a crise migratória.

A Itália é a principal porta de entrada de migrantes forçados pelo Mediterrâneo no continente europeu, especialmente através da ilha de Lampedusa, situada a apenas cerca de 100 quilômetros em linha reta da Tunísia.

"Não estamos sozinhos, devemos envolver o resto do mundo.

Devemos envolver a Tunísia, o Egito, o Líbano e outros países do outro lado do Mediterrâneo. Isto é o que fazemos juntos, os países-membros juntos, com a premiê Meloni", acrescentou ele.

Durante a reunião, os dois líderes também discutiram sobre as consultas para a preparação do Conselho Europeu e da Agenda Estratégica, além das prioridades europeias comuns para os próximos anos para reforçar a "prosperidade e competitividade", a "segurança e defesa" e proteger "nossos valores e liberdade".