Morre Ted Toleman, dono da equipe que lançou Senna na F1

Com orçamento baixo em relação aos rivais, a Toleman era uma escuderia do meio do pelotão, mas viveu seu auge quando tinha Senna como piloto, em 1984. Os únicos três pódios do time na categoria foram conquistados pelo brasileiro.

O mais icônico foi o segundo lugar de Senna no Grande Prêmio de Mônaco, quando o diretor de prova encerrou a corrida em virtude da chuva. Apesar das más condições climáticas, o ex-piloto estava diminuindo a diferença para Alain Prost, vencedor da etapa.

A Toleman foi posteriormente vendida para a marca italiana de roupas Benetton, que competiu de 1986 a 2001 na F1, ganhando dois mundiais de pilotos com Michael Schumacher e um campeonato de construtores. (ANSA).

