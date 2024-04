No Brasil, subsecretária italiana defende acordo Mercosul-UE

ROMA, 11 ABR (ANSA) - A subsecretária do Ministério das Relações Exteriores da Itália, Maria Tripodi, se encontrou com o prefeito de Campinas (SP), Dário Saadi, e visitou fábricas das empresas Pirelli e Luxottica em seu segundo dia de viagem oficial no Brasil.

Durante a missão, Tripodi garantiu apoio da Itália ao acordo comercial entre Mercosul e União Europeia, apesar dos revezes recentes que deixaram mais distante a possibilidade de assinatura do pacto.

"Espero que o Brasil possa se abrir ainda mais às nossas empresas, em linha com o espírito do acordo entre UE e Mercosul, do qual a Itália continua sendo uma defensora convicta" declarou a subsecretária.