Premiê italiana convida oficialmente Milei para participar de G7

Na semana passada, o próprio líder argentino já havia agradecido Meloni, garantindo que tentaria incluir na agenda encontros com o chanceler alemão, Olaf Scholz, o presidente da França, Emmanuel Macron, e o líder ucraniano, Volodymyr Zelensky, durante sua passagem pela Europa.

Com a sua participação no G7, Milei viajará para a Itália pela segunda vez após a visita realizada em fevereiro passado, quando se reuniu com Meloni, com o presidente italiano, Sergio Mattarella, e o papa Francisco.

Em entrevista à ANSA, a subsecretária do Ministério das Relações Exteriores italiano, Maria Tripodi, disse que a Itália espera receber também o presidente Luiz Inácio Lula da Silva na cúpula do G7.

"Sei que se está trabalhando em nível de cerimonial, e ficaríamos muito felizes em acolher o presidente Lula na Itália", afirmou ela à margem de um fórum de negócios no Consulado-Geral em São Paulo.

Lula já participou da cúpula do G7 em 2023 e pode repetir a dose em 2024, porém agora também enquanto presidente do G20. Além dele, o chanceler Mauro Vieira já é presença confirmada na próxima reunião de ministros das Relações Exteriores do G7, entre 17 e 19 de abril, em Capri. (ANSA).