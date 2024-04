Presidente da Ferrari cita Hamilton em carta para acionistas

A mensagem do ítalo-americano deixa evidente o positivo clima com a chegada de Hamilton ao time de Maranello, que ocorrerá somente depois do fim da temporada de 2024 da F1.

Elkann foi apontado por vários veículos de comunicação especializados como um dos responsáveis por convencer Hamilton a deixar a Mercedes. (ANSA).

Veja mais notícias, fotos e vídeos em www.ansabrasil.com.br.