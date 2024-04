Representante do Papa diz ter tido encontro 'profícuo' com Lula

"Foi uma bela reunião, pudemos falar de questões próprias do Brasil, como a aplicação do acordo entre a Santa Sé e o Brasil, mas depois estendendo o olhar para grandes problemáticas internas - o tema da pobreza, da desigualdade, da fome, da justiça - e do mundo de hoje, sobretudo o tema da paz", acrescentou Parolin.

Já segundo a Presidência da República, Lula usou a ocasião para elogiar o papel do papa Francisco na luta contra a guerra e a desigualdade. (ANSA).

