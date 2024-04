Roma vence Milan em 1º jogo das quartas da Liga Europa

SÃO PAULO, 11 ABR (ANSA) - A Roma venceu o Milan por 1 a 0 no estádio de San Siro, em Milão, no primeiro jogo das quartas de final da Europa League, a segunda competição internacional de clubes na hierarquia do futebol europeu.

Agora, a equipe da capital joga por um empate no jogo de volta, marcado para a próxima quinta-feira (18) às 16h no horário de Brasília no Stadio Olimpico de Roma, para avançar à semifinal.

O gol da Roma foi marcado ainda no começo do jogo, aos 17 minutos do primeiro tempo, por Gianluca Mancini.