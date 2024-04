Sinner supera alemão e avança no Masters de Monte Carlo

ROMA, 11 ABR (ANSA) - O tenista italiano Jannik Sinner superou com tranquilidade o alemão Jan-Lennard Struff e avançou às quartas de final do Masters de Monte Carlo, em Mônaco.

O tirolês, atual segundo colocado do ranking mundial da ATP, ganhou do adversário por 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 6/2.

Na próxima fase do Masters 1000, Sinner vai encarar o vencedor da partida entre o dinamarquês Holger Rune e o búlgaro Grigor Dimitrov.