SP apresenta oportunidades em transição energética à Itália

SÃO PAULO, 11 ABR (ANSA) - O governo de São Paulo, que concentra 29,6% do comércio bilateral entre Brasil e Itália, apresentou oportunidades no campo de transição energética em uma reunião entre o vice-governador Felicio Ramuth e a subsecretária do Ministério das Relações Exteriores do país europeu, Maria Tripodi.

O encontro ocorreu no Palácio dos Bandeirantes, na última terça-feira (9), no primeiro dia da visita de Tripodi à capital paulista.

"Quero agradecer a visita da subsecretária Maria Tripodi. Sua presença reforça nosso compromisso em fortalecer os laços de cooperação mútua", afirmou Ramuth em nota divulgada nesta quinta (11).