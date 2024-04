ANSA/Adeus a Roberto Cavalli, o rei da moda sexy e livre

Nascido em 15 de novembro de 1940, Roberto Cavalli sempre manteve uma forte ligação com Florença, onde se mudou com sua mãe quando ainda era criança, após a perda de seu pai, que foi sequestrado e fuzilado pelos alemães em retirada em 4 de julho de 1944.

Na capital toscana, ele fundou sua empresa de moda já nos anos 70. Visionário, admirador do corpo feminino e constantemente inspirado pelo mundo da natureza, tanto que tornou o animal print uma estampa do dia a dia.

Primeiro foi a estampa de leopardo, logo nos anos 70, depois nos anos 90 veio a estampa de zebra e depois as estampas de borboleta, leopardo, crocodilo, lince, cobra e lantejoulas usadas como escamas de peixe. A cobra é o símbolo de sua maison, que hoje tem boutiques em todo o mundo. Um sucesso que o levou a dar uma palestra magna na Universidade de Oxford.

Roberto Cavalli deixa seis filhos. Do primeiro casamento, com Silvanella Giannoni, teve Cristina e Tommaso, depois casou-se com Eva Duringer em 1980, com quem teve Rachele, Daniele e Robert. E recentemente, o pequeno Giorgio.

Grande torcedor da Fiorentina, ele foi um dos primeiros amigos e apoiadores de um jovem Matteo Renzi. Entre as histórias que a cidade não esqueceu está aquela de 2002, quando Florença foi invadida pelo Fórum Social e muitas grandes marcas fecharam suas boutiques com medo dos manifestantes: ele, por sua vez, não só manteve a sua aberta na Via Tornabuoni, mas também ofereceu café da manhã a alguns deles no bar que havia adquirido ao lado da loja.

Desde 2014, Roberto Cavalli deixou a direção da maison, que agora está sob a direção criativa de Fausto Puglisi. Hoje, a grife pertence à empresa de investimentos de Dubai Vision Investments, liderada por Hussain Sajwani. (ANSA).