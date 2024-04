Governo Lula apresenta mapas com Brasil no centro do mundo

SÃO PAULO, 12 ABR (ANSA) - O governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva publicou uma nova edição do Atlas Geográfico Escolar que contém mapas-múndi nos quais o Brasil aparece no centro do mundo.

A publicação, que faz parte da Base Nacional Comum Curricular do Ministério da Educação, foi elaborada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), presidido pelo economista petista Marcio Pochmann.

"O novo IBGE mostra o Brasil no centro do mundo", escreveu Pochmann no X (antigo Twitter). Segundo ele, os mapas também deveriam ter uso obrigatório em edifícios públicos, assim como a bandeira, por "representar a própria face de uma nação".