Homem morre em show de banda de rock em Florença

As câmeras de vigilância mostraram que Morra não foi empurrado escada abaixo, mas a queda teria sido causada por um soco do agressor, que provavelmente era funcionário de uma empresa encarregada de desmontar o palco no final do show.

A polícia está investigando o incidente, mas não prendeu ninguém até o momento. (ANSA).

