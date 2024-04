Lula cria conta na rede social Bluesky, concorrente do X

O petista se apresenta como "filho de Dona Lindu, marido da Janja, presidente da República, trabalhando para reconstruir Brasil".

Na terça, Lula respondeu às provocações de Elon Musk durante um evento no Palácio do Planalto, dizendo que "enquanto está acontecendo o avanço do extremismo de extrema direita no mundo, um empresário americano que nunca produziu um pé de capim neste país ousa falar mal da Corte brasileira, dos ministros brasileiros e do povo brasileiro".

O ministro Paulo Pimenta (Comunicação Social), Jorge Messias (Advocacia-Geral da União), o deputado federal Lindbergh Farias (PT) e o senador Randolfe Rodrigues (sem partido), líder do governo no Congresso, também começaram a usar o BlueSky.

"É aqui que a gente vai resistir à disseminação de ódio do bilionário mimado?", publicou Rodrigues. (ANSA).

Veja mais notícias, fotos e vídeos em www.ansabrasil.com.br.