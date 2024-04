MP conclui inquérito contra ministra do Turismo da Itália

Recentemente, o Ministério Público já havia concluído outra investigação contra Santanchè, esta por fraude agravada em prejuízo do Instituto Nacional de Previdência Social (INPS).

A suspeita é de que a Visibilia teria se beneficiado de um programa do governo para ajudar a pagar o salário de funcionários com contratos suspensos ou reduzidos durante a pandemia de Covid-19, enquanto eles continuavam trabalhando normalmente.

A ministra alega inocência e já prometeu renunciar se for denunciada formalmente, o que ainda não aconteceu.

"Mais descrédito e desonra para as instituições. O que Meloni espera para cobrar a renúncia da ministra Santanchè? Nosso país não merece ser representado no exterior por uma pessoa suspeita de cometer crimes graves", disse o deputado Arturo Scotto, do Partido Democrático (PD), de centro-esquerda.

No início de abril, Santanchè sobreviveu a uma moção de desconfiança na Câmara dos Deputados - a segunda desde a eclosão do escândalo Visibilia - por 213 votos a 121, uma vez que o governo Meloni tem maioria confortável no Parlamento. (ANSA).