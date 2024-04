Paramount revela trailer de 'Gladiador 2' em evento nos EUA

A sequência do longa também é dirigida por Scott, mas o elenco é composto por Paul Mescal, Denzel Washington, Pedro Pascal, Joseph Quinn, Fred Hechinger, May Calamawy e Derek Jacobi.

A revista Variety escreveu que o trailer mostra Lucius Verus (Mescal), um nobre forçado a abrir mão de seus privilégios para se tornar um gladiador, em uma sequência épica de imagens enquanto está prestes a enfrentar um rinoceronte, uma horda de babuínos furiosos e o personagem interpretado por Pascal, um ex-comandante militar.

De acordo com os primeiros rumores vazados, os dois imperadores tirânicos, Caracalla e Geta, interpretados respectivamente por Quinn e Hechinger, parecem ser ainda mais loucos do que o personagem interpretado por Phoenix no primeiro filme. (ANSA).

