Polícia apura feminicídio de jovem francesa em igreja na Itália

À ANSA, Paris garantiu que seu cliente não estava se escondendo: "Estava com a família na França, em Grenoble, onde estuda".

O crime brutal teria sido cometido com uma arma cortante e com ponta, que não foi localizada, provavelmente por um ferimento no pescoço. Segundo os carabineiros que atenderam a ocorrência, o assassino "recompôs o corpo da vítima, colocando-a em posição fetal, com uma pedra atrás das costas para apoiá-la": "Sua intenção é de que fosse encontrada como se tivesse morrido dormindo".

Auriane estava sem celular e documentos. Inicialmente, com ela foram encontrados apenas um pacote de marshmallows e lixo, mas a polícia achou também um pendrive com seu nome em um adesivo. O corpo foi encontrado por outro turista, e identificado por familiares. (ANSA).

Veja mais notícias, fotos e vídeos em www.ansabrasil.com.br.