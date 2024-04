'Selfie' com acidente grave viraliza e choca Itália

PIACENZA, 12 ABR (ANSA) - A imagem de um transeunte tirando uma "selfie" no local de um grave acidente do trânsito que matou uma mulher viralizou na Itália nesta sexta-feira (12), chocando as redes sociais.

O caso ocorreu em Piacenza, na Emilia-Romagna.

A "foto da foto" foi feita por um jornalista do portal ilPiacenza.it, Stefano Pancini.