UE sanciona Hamas por violência sexual em ataque a Israel

BRUXELAS, 12 ABR (ANSA) - A União Europeia anunciou nesta sexta-feira (12) sanções contra entidades do Hamas e da Jihad Islâmica por "generalizada violência sexual e de gênero" e por usar essas práticas como "armas de guerra".

Os alvos são as Brigadas Al Quds, braço armado da Jihad Islâmica; e as forças de elite Nukhba e o braço armado Brigadas Al Qasam, ambos do Hamas.

Para o bloco, as unidades cometeram as violências "durante os brutais e indiscriminados ataques terroristas ocorridos em Israel em 7 de outubro de 2023".