Ministros do G7 alcançam acordo sobre 'neutralidade tecnológica'

"A ponte sobre o Estreito é uma das questões sobre as quais os meus colegas do G7 mais me pediram informações. Perguntaram quando a faremos e quando a inauguraremos e já convidei a comissário da UE, Adina Valean, em 2032" para a inauguração", garantiu.

Salvini ainda reforçou que "as pequenas controvérsias locais a nível global são apenas ruído de fundo porque grandes obras no exterior são vistas como algo absolutamente necessário".

Ucrânia - Por fim, o ministro italiano lembrou que seus homólogos no G7 falaram "sobre a reconstrução da Ucrânia", em "uma reunião muito positiva" com o representante ucraniano, mas também com 30 das principais indústrias italianas".

De acordo com ele, "é claro e evidente, digo isto como vice-premiê, que para reconstruir, as armas devem ser silenciadas, os mísseis devem parar de voar e as bombas devem parar de causar mortes".

"O compromisso é que 2024 seja um ano de paz. Notícias dramáticas estão a chegar, mas conto com todos os líderes mundiais, sobretudo os europeus, para usarem palavras de paz, para terem propostas de paz e que ninguém esteja a considerar enviar soldados que mais europeus morram do outro lado da fronteira", concluiu. (ANSA).