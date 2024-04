G7 condena ataque do Irã a Israel e pede fim de hostilidades

ROMA, 14 ABR (ANSA) - O governo italiano anunciou na tarde deste domingo (14) que os líderes do grupo das sete nações mais industrializadas do mundo condenaram o ataque deflagrado pelo Irã contra Israel e pediu para que todos evitem ações que aumentem a tensão no Oriente Médio.

"Os líderes do G7 adotaram uma declaração conjunta que condena veementemente o lançamento de drones e mísseis do Irã, reiterando total apoio à segurança de Israel", diz a declaração da presidência italiana do G7 no final da reunião virtual liderada pela primeira-ministra Giorgia Meloni.

O comunicado reforça que, "com as suas ações, o Irã tomou novas medidas no sentido de desestabilizar a região e corre o risco de causar uma escalada regional incontrolável".