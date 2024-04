Irã ataca Israel e eleva tensão no Oriente Médio

De acordo com o comandante da Guarda Revolucionária, Hossein Salami, "se Israel atacar os interesses, bens, personalidades ou cidadãos do Irã no futuro, atacaremos novamente o regime sionista a partir do território iraniano".

O ataque noturno iraniano de drones e mísseis contra o Estado Judeu "foi bem sucedido e foi proporcional às maléficas ações israelenses, mesmo que pudesse ter sido mais extenso", acrescentou.

Mais cedo, Netanyahu já havia declarado aos cidadãos israelenses que, nos últimos anos, e ainda mais nas últimas semanas, o país já estava se preparando para a possibilidade de um ataque direto por parte do Irã.

"Nossos sistemas de defesa estão implantados, estamos preparados para qualquer cenário, tanto na defesa como no ataque", afirmou.

Netanyahu disse ainda apreciar o fato de que os Estados Unidos estão ao lado de Israel, bem como o Reino Unido, a França e muitos outros países.

"Quem nos prejudicar, atacaremos. Vamos nos defender de qualquer ameaça e faremos com frieza e determinação", concluiu o premiê israelense. (ANSA).