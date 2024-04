Líderes lamentam ataque de Irã a Israel e pedem moderação

ROMA, 14 ABR (ANSA) - Em meio à escalada de tensão no Oriente Médio após o Irã enviar drones e mísseis para atacar Israel na noite de sábado (13), diversos líderes e entidades internacionais lamentaram a ofensiva e pediram moderação.

Os Estados Unidos prometeram "apoio inabalável" a Israel e reforçou que não procura entrar em conflito com o Irã, mas não hesitarão em agir para proteger as forças norte-americanas e apoiar a defesa de Israel", informou o ministro da Defesa dos EUA, Lloyd Austin.

O presidente americano, Joe Biden, revelou ter se reunido com sua equipe de segurança nacional e destacou que seu "compromisso com a segurança de Israel contra as ameaças do Irã e dos seus aliados é inabalável".