Alemanha convoca embaixador do Irã em Berlim

BERLIM, 15 ABR (ANSA) - O governo da Alemanha convocou o embaixador do Irã em Berlim nesta segunda-feira (15), na esteira dos ataques do país persa contra Israel no último fim de semana.

"Posso informar que o embaixador iraniano foi convocado nesta manhã para o Ministério das Relações Exteriores e que as conversas estão em andamento", disse um porta-voz da pasta, sem dar mais detalhes sobre o teor do encontro.

A medida chega um dia depois de Teerã ter convocado os embaixadores de Alemanha, França e Reino Unido por conta das reações de seus países aos ataques contra Israel. (ANSA).