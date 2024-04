Após ataque do Irã, Itália teme ação de 'lobos solitários'

Mais do que as células organizadas, porém, o principal temor agora recai sobre indivíduos autônomos, que podem se "ativar" sem aviso, incentivados pela intensificação da propaganda online anti-Israel e anti-Ocidente.

A fronteira terrestre com a Eslovênia, por exemplo, está sob vigilância especial, já que relatórios de inteligência apontam o local como possível porta de entrada para jihadistas. Desde 21 de outubro, quando os controles foram reinstaurados, mais de 1,3 mil pessoas foram impedidas de entrar, e 120 foram presas.

O ministro do Interior, Matteo Piantedosi, determinou que, em coordenação com a inteligência, as forças de ordem reforcem todas as atividades de prevenção, que já estão ampliadas desde o ataque do Hamas a Israel em 7 de outubro.

Os principais focos para a proteção são os locais que tradicionalmente são alvos de ataques - lugares com ligações com Israel, sedes diplomáticas, o Vaticano, monumentos, aeroportos e estações de transporte.

Também há máxima atenção sobre eventos que geram aglomerações, como shows, manifestações e eventos esportivos. Em Milão, foram reforçados os controles para o Salão do Móvel (16 a 21/04) e a Design Week (15 a 21/04); e, em Veneza, para a Bienal (20/04 a 24/11). (ANSA).