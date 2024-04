Capitão do Bologna sofre lesão e perderá restante da Série A

BOLONHA, 15 ABR (ANSA) - Sonhando em voltar a disputar a Liga dos Campeões depois de quase 60 anos, o Bologna não terá disponível para a reta final da temporada o meio-campista Lewis Ferguson, um dos principais destaques da equipe comandada por Thiago Motta.

O escocês e capitão do rossoblù, segundo informações do atual quarto colocado da Série A da Itália, sofreu uma lesão no ligamento cruzado do joelho direito e permanecerá por pelo menos seis meses longe dos gramados.

"Devastado com a notícia, mas a vida é assim. Farei de tudo para voltar melhor e mais forte do que antes. Obrigado a todos pelo apoio, até breve", escreveu o jogador nas redes sociais.