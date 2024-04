Chanceler argentina visita Brasil para fortalecer relações

Segundo o porta-voz da presidência argentina, Manuel Adorni, Milei ofereceu sua "colaboração" a Musk no conflito que sua rede social está mantendo com o judiciário do Brasil.

Depois de sua passagem por Brasília, Mondino seguirá na próxima sexta-feira (19) para a Colômbia para encontrar com o ministro das Relações Exteriores Luis Murillo. Também neste caso ela deve tentar restabelecer as relações entre os dois países, após a tensão diplomática iniciada por Milei contra o presidente colombiano, Gustavo Petro, a quem definiu como um "terrorista assassino". (ANSA).

