Engineering Brasil cria plataforma de IA para aprimorar negócios

"A DHuO Sophie é mais do que uma assistente virtual, é uma mentora confiável, capaz de otimizar processos, oferecer insights estratégicos e proporcionar uma experiência personalizada para as companhias", afirma Willy Sousa, diretor de produtos da Engineering Brasil.

"De análises detalhadas a previsões precisas, a ideia da solução é ajudar as lideranças a tomar decisões informadas com rapidez" , diz.

A DHuO Sophie será apresentada no Web Summit Rio 2024, um dos maiores eventos de tecnologia do mundo e que acontece entre os dias 16 e 18 de abril, com a expectativa de reunir mais de 30 mil pessoas, mil startups e 600 investidores.

No seu estande, a Engineering Brasil também oferecerá palestras sobre IA, Dados e APIs (Interfaces de Programação de Aplicações), mostrando cases de sucesso com gigantes do mercado e explicando um pouco mais sobre como essa nova solução pode ser aliada de empresas de diversos segmentos. "Nossa expectativa, tanto com o lançamento da DHuO Sophie quanto com a própria participação no evento, é reforçar que estamos diante de uma poderosa aliada que pode impulsionar a atuação dos times de maneira estratégica e inovadora" , finaliza Sousa. (ANSA).

