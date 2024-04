Fiorentina empata com Genoa e amplia seca de vitórias na Série A

FLORENÇA, 15 ABR (ANSA) - Com apenas três vitórias conquistadas na Série A da Itália em 2024, a Fiorentina tropeçou novamente na competição, mas desta vez contra o Genoa, em Florença.

Sem saber o que é vencer na liga italiana desde 26 de fevereiro, a Viola viu a pressão por bons resultados no campeonato aumentar e ficou ainda mais distante da zona de classificação para os torneios continentais.

No estádio Artemio Franchi, a Fiorentina viu o Genoa abrir o placar na parte final do primeiro tempo com o artilheiro Albert Gudmundsson, que converteu uma cobrança de pênalti.