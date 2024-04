França diz ter planos B e C para abertura das Olimpíadas

PARIS, 15 ABR (ANSA) - Faltando 100 dias para o início dos Jogos Olímpicos de Paris, o presidente da França, Emmanuel Macron, revelou os planos alternativos para a cerimônia de abertura do megaevento esportivo em caso de ameaça terrorista.

A cerimônia está prevista para acontecer em 26 de julho no rio Sena, no coração da capital francesa, mas se houver um grande risco para a segurança do público e das delegações, o evento será "limitado ao Trocadero" ou acontecerá no "Stade de France".

"Será uma cerimônia de abertura inédita no mundo, podemos e vamos fazê-la. Temos planos B e C em paralelo, mas iremos realizar uma análise em tempo real [dos riscos]. Se há um lugar onde os seus filhos estarão seguros, esse lugar é lá", disse o mandatário em entrevista ao BFMTC e RMC.