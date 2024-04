Governo Meloni declara guerra ao 'italian sounding'

ROMA, 15 ABR (ANSA) - O governo italiano declarou guerra ao fenômeno do "italian sounding" nesta segunda-feira (15), data que marca a primeira edição do Dia Nacional do Made in Italy, iniciativa criada pela gestão da premiê Giorgia Meloni para promover as excelências do país.

"A falsificação e o italian sounding drenam do sistema Itália dezenas de bilhões de euros por ano e comprometem a qualidade de nossas excelências e do nosso nome", disse a primeira-ministra na 56ª edição da feira de vinhos Vinitaly, em Verona.

O "italian sounding" é a prática de usar referências para simular uma suposta origem italiana do produto, fazendo os consumidores acreditarem que estão de fato comprando um item "made in Italy".