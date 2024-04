Homem esfaqueia bispo em igreja na Austrália

ROMA, 15 ABR (ANSA) - Um homem invadiu uma igreja em Sydney, na Austrália, nesta segunda-feira (15) e esfaqueou diversas pessoas, incluindo o líder religioso do local, o bispo Mar Mari Emmanuel.

Segundo a imprensa australiana, citando a polícia local, o ataque ocorreu durante uma celebração em Wakeley e deixou "vários" feridos sem gravidade, que foram atendidos no local.

Um vídeo divulgado nas redes sociais mostra o bispo durante seu sermão na igreja "Christ The Good Shepherd", quando um homem se aproxima dele calmamente antes de ataca-lo e esfaqueá-lo no rosto e no pescoço. Na sequência é possível ouvir os gritos dos presentes e alguns deles se aproximando para socorrer a vítima.