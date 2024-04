Itália se despede do estilista Roberto Cavalli

FLORENÇA, 15 ABR (ANSA) - A Itália se despediu nesta segunda-feira (15) do estilista Roberto Cavalli, figura proeminente da moda nos últimos 50 anos que morreu no último dia 12 de abril após uma longa doença, em seu funeral em Florença.

O velório ocorreu na Basílica de San Miniato al Monte, no centro da cidade italiana, onde o caixão do italiano foi aplaudido por uma longa salva de palmas de figuras mundiais da moda, como Toni Scervino, Leonardo Ferragamo e Sandro Fratini, além de outras personalidades do país.

Uma multidão acompanhou a despedida do estilista de 83 anos, que emocionou os familiares e amigos. O caixão foi coberto de rosas vermelhas e contou com uma foto em preto e branco de Cavalli.