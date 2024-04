Líderes da UE preparam condenação unânime a ataques do Irã

BRUXELAS, 15 ABR (ANSA) - O esboço de um comunicado do Conselho Europeu, principal instância política da União Europeia, condena "com força e de maneira inequívoca" o ataque realizado pelo Irã contra Israel no último fim de semana.

No texto, que será divulgado após a reunião dos líderes marcada para 17 e 18 de abril, em Bruxelas, os governantes dos 27 Estados-membros também renovam a "plena solidariedade com o povo israelense e o compromisso com a segurança de Israel".

No entanto, o rascunho também convida todas as partes envolvidas a "exercer a máxima moderação" e expressa a vontade de "trabalhar com os parceiros" para resolver a crise na Faixa de Gaza, "alcançando uma trégua imediata e a libertação dos reféns". (ANSA).