Mostra de cinema LGBT+ chega à 39ª edição na Itália

"Neste ano, em um clima de ódio e de guerra, decidimos responder com o amor", disse ela.

Entre os destaques, o festival contará, por exemplo, com a única projeção italiana do documentário "Lil Nas X: Long Live Montero", dirigido por Carlos López Estrada e Zac Manuel sobre a vida do célebre rapper afroamericano.

O pontapé inicial desta edição será uma conversa entre Luxuria e Maria Grazia Cucinotta, madrinha do festival, nesta terça-feira.

A primeira projeção será a do filme Duino, de Juan Pablo Di Pace, centrado no tema da primeira paixão. (ANSA).

