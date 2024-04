Prefeitura de Milão reforça segurança para Salão do Móvel

De acordo com a nota, as medidas de segurança foram reforçadas, intensificando os serviços de controle e vigilância, com especial atenção para os locais envolvidos no "Salone del Mobile" e nos eventos do "Fuori Salone" que, com mais de 180 iniciativas e cerca de 1,3 mil eventos distribuídos pela cidade, atrairão milhares de visitantes, expositores e personalidades.

Durante a reunião também foi ordenado um "aumento significativo dos controles de segurança nos aeroportos, transportes ferroviários e redes de transportes públicos, especialmente nos dias em que se esperam maiores fluxos de pessoas".

"Ao mesmo tempo, as ações de inteligência continuarão, com o apoio da polícia postal e de comunicações", concluiu a prefeitura.

A 62ª edição do Salão do Móvel de Milão será aberta a partir desta terça-feira (16) e acontecerá até o próximo dia 21 de abril. (ANSA).

