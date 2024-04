Sem acordo, Felipe Anderson trocará Lazio por Palmeiras

ROMA, 16 ABR (ANSA) - O jogador brasileiro Felipe Anderson anunciou nesta segunda-feira (15) que deixará a Lazio por falta de acordo sobre a renovação de seu contrato.

Quase simultaneamente, o Palmeiras anunciou que firmou um pré-contrato com o atleta.

"Por respeito à Lazio e a todo o seu povo que sempre me apoiou, comunico que não consegui acordo para a renovação do contrato com o clube, e portanto seguirei por outro caminho na próxima estação", contou.