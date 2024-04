Semana de Design de Milão promoverá mais de 1,3 mil eventos

Todos os bairros da cidade participam, começando pelo "Brera Design District", que em seu 15º ano de vida aspira bater o recorde de mais de 260 eventos no calendário, entre exposições, instalações, mostras coletivas e novos produtos.

A área Ex Macello sediará o Festival Fuorisalone, um evento musical com artistas e jovens talentos de renome internacional, que farão a música ressoar em um cenário icônico da arquitetura industrial, hoje referência para a Semana de Design de Milão.

O Fuorisalone também sairá de Milão com um dos projetos mais queridos pelo público, o da Alcova, que escolheu Varedo, em Brianza, para mostrar o seu design experimental.

O local do evento será as Villa Borsani e Villa Bagatti Valsecchi: a primeira é um exemplo perfeito da arquitetura modernista projetada por Osvaldo Borsani durante a Segunda Guerra Mundial, enquanto a segunda é um arquétipo de uma vila lombarda do século XVII.

Ao todo, são 18 bairros envolvidos nesses eventos. Nesta edição, também será possível admirar a antiga "Casa dell'acqua", um edifício da década de 1920 no Parque Trotter de Milão, que abrigará uma instalação imersiva e sensorial sobre o tema da água, além de alguns espaços comerciais agora abandonados, propriedades do município em bairros periféricos, que serão regenerados para abrigar apenas designers emergentes.

O corte da fita para abrir a nova edição do Salão do Móvel acontecerá nesta terça (16) em "174 mil metros quadrados de área expositiva, 1,9 mil expositores de outros 30 países", explica a presidente do Salone, Maria Porro.