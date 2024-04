Zagueiro da Roma recebe alta na Itália após mal súbito

O atleta caiu no gramado no fim do segundo tempo e foi socorrido imediatamente, mas sem a necessidade de desfibriladores ou de manobras de reanimação.

Apesar da suspeita de Ndicka ter sofrido uma parada cardiorrespiratória, a hipótese foi descartada pelos médicos após exames mais aprofundados.

O encontro entre Udinese e Roma acabou suspensa com o placar em 1 a 1 e poderá ser retomado no fim de abril. (ANSA).

