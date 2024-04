Armeira de filme de Baldwin é condenada a 18 meses de prisão

NOVA YORK, 16 ABR (ANSA) - Hannah Gutierrez-Reed, a armeira do filme "Rust", foi condenada a 18 meses de prisão por homicídio culposo pela morte de Halyna Hutchins, diretora de fotografia do longo estrelado por Alec Baldwin, informou a justiça norte-americana na última segunda-feira (15).

Com a decisão, a mulher terá de cumprir pena em uma prisão do Novo México. Baldwin, que segurava a arma com que foi disparado o tiro letal em outubro de 2021, também foi indiciado por homicídio culposo. Seu julgamento, porém, começará em julho.

O juiz do caso recusou o pedido de liberdade condicional da defesa, justificando que Gutierrez-Reed afirma que "sente muito", mas "não demonstrou nenhum remorso por sua conduta específica".