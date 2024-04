Bienal de Veneza homenageará 'estrangeiros por toda parte'

Uma obra de grande impacto em seu sabor quase naif. Um tipo de metáfora às pessoas que se veem tendo que lidar com a separação de suas origens, com o sentir-se "estrangeiro", com estar fora dos esquemas tradicionais de um pertencimento nacional ou de gênero.

"Migração" e "descolonização" são duas das palavras-chave da mostra curada pelo brasileiro Adriano Pedrosa, entre os Giardini e o Arsenale de Veneza, antigo estaleiro que abriga mostras da Bienal.

Questões que falam de partes do mundo, especialmente a América do Sul, por um longo tempo à margem da história escrita por outros países ditos desenvolvidos.

Parece se desenvolver como uma única forma orgânica, com várias ramificações internas, às vezes sem fronteiras limitadas, a exposição realizada por Pedrosa, que escolheu articular o tema através dos trabalhos de 331 artistas, em grande parte externos aos complexos sistemas da arte contemporânea e presentes na Bienal pela primeira vez.

"Stranieri ovunque" toma forma assim, no interior de dois núcleos temáticos (Histórico e Contemporâneo) com as obras espaçadas no tempo e falando linguagens artísticas de terras deixadas por tempo demais na periferia, não euro-americanas, com muitos tecidos, pintura, escultura e pouco digital.

Pedrosa, primeiro curador da Bienal proveniente da América do Sul, desenvolveu um caminho que dá destaque a artistas queer, muitas vezes ostracizados por seus movimentos entre diferentes sexualidades ou gêneros, outsiders à margem do mundo da arte, indígenas, tratados como "estrangeiros na pátria".