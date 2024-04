Bruxelas suspende conferência conservadora de direita

BRUXELAS, 16 ABR (ANSA) - Autoridades da cidade de Bruxelas determinaram nesta terça-feira (16) a suspensão de uma conferência de representantes da direita e extrema-direita da União Europeia.

O evento National Conservatism (NatCon) contaria com oradores como o premiê húngaro, Viktor Orbán; o ex-chefe do Executivo polonês Mateusz Morawiecki; o líder conservador francês Éric Zemmour; e o político britânico Nigel Farage, o "pai do Brexit".

Inicialmente, a polícia foi até o local devido a possíveis protestos de grupos antifascistas. Depois, porém, os agentes comunicaram a revogação da permissão para a realização do evento, que já estava em andamento, com cerca de 400 participantes.