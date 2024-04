Chefes de Defesa de EUA e China se falam pela 1ª vez em 18 meses

WASHINGTON, 16 ABR (ANSA) - O secretário da Defesa dos Estados Unidos, Lloyd Austin, e seu homólogo chinês, Dong Jun, se falaram por videoconferência, nesta terça-feira (16), no primeiro contato entre as partes em quase 18 meses.

Este é o mais recente esforço para aliviar as tensões entre os militares desde que o presidente dos EUA, Joe Biden, realizou uma cúpula com o líder chinês, Xi Jinping, no ano passado.

Em nota, o porta-voz do Pentágono, general Pat Ryder, afirmou que "os dois funcionários falaram das relações de defesa entre Estados Unidos e a República Popular da China e de temas de segurança regional e global", desde a guerra entre Rússia e Ucrânia até as recentes provocações da Coreia do Norte.